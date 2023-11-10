تباطؤ إزالة الغابات في الأمازون بالبرازيل للمرة الأولى

أشارت أرقام أولية صادرة عن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (إينبي) أن عملية إزالة الغابات في منطقة "الأمازون" تباطأت في البرازيل، للمرة الأولى، منذ أربع سنوات.



وذكرت وزارة البيئة والتغير المناخي البرازيلية مساء أمس الخميس، نقلا عن أرقام المعهد أنه في الفترة من أغسطس 2022 حتى يوليو 2023، فُقدت منطقة تبلغ مساحتها حوالي تسعة آلاف كيلومتر مربع من الغابات.



وهي نفس مساحة أراضي جزيرة قبرص تقريبا وبانخفاض قدره 1ر22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، عندما فُقدت مساحة تبلغ حوالي 11600 كيلومتر مربع من الغابات. وهو أيضا أدنى رقم منذ عام 2019.



وغابات الأمازون المطيرة، خزان لثاني أكسيد الكربون ولديها وظيفة مهمة في الحرب الدولية ضد تغير المناخ. وتملك البرازيل جزءا كبيرا من منطقة الأمازون التي تعادل مساحة غرب أوروبا، وتمتد عبر تسع دول.