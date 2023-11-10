مقتل وإصابة مدنيين أوكرانيين في هجمات صاروخية روسية على خيرسون

قتل وأصيب عدد من الأشخاص يوم الخميس في قصف روسي على منطقة خيرسون المحاصرة بجنوبي أوكرانيا.

وذكر الحاكم العسكري للإقليم أوليكسندر بروكودين أن رجلا يبلغ من العمر 72 عاما في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية قتل نتيجة القصف الروسي للمناطق السكنية في العاصمة الإقليمية التي تحمل اسم خيرسون أيضا.

وأصيب شخصان آخران في الهجوم.

ومن جانبها، أعلنت قوات الاحتلال الروسية على الجانب الآخر من نهر دنيبرو عن سقوط عدد من القتلى في مدينة سكادوفسك الساحلية على البحر الأسود. وكتب فلاديمير سالدو، حاكم خيرسون أوبلاست الروسي عبر تلجرام أن 11 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى.

ولم يتسن التحقق من تلك الأعداد بشكل مستقل.

وقال مارك كروتوف من إذاعة أوروبا الحرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، إن الهجمات الأوكرانية أسفرت عن مقتل العديد من كبار الضباط الروس. وقالت السلطات المحلية التي نصبتها روسيا عبر تلجرام إنها اطلقت تحقيقا في جريمة قتل.

وتحتل روسيا، التي تشن حربا شاملة ضد أوكرانيا منذ أكثر من 20 شهرا، حاليا نحو خمس الأراضي الأوكرانية. وفي العام الماضي، نجح الجيش الأوكراني في تحرير جزء من منطقة خيرسون المحتلة.

لكن منذ ذلك الحين، تعرضت هذه المنطقة بشكل متكرر لإطلاق نار كثيف من القوات الروسية، المتمركزة على الجانب الآخر من نهر دنيبرو.