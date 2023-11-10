كشفت دراسة إسرائيلية حديثة لفريق من موظفي المخابرات الإسرائيلية المتقاعدين، عن تفوق فريق المقاومة الفلسطينية على المستخدمين الإسرائيليين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغت أعداد المنشورات الداعمة لفلسطين خلال طوفان الأقصي ١٥ ضعف عدد المنشورات المؤيدة لإسرائيل.

وذكر موقع كالكالست العبري، إن فريق من منظمة هيومانز الإسرائيلية يديرها موظفون سابقون بالمخابرات أجرت تحليلا لأكثر من ١١٧ مليار منشور متعلق بالحرب بين إسرائيل وغزة منذ ٧ أكتوبر الماضي.

وتابعت المنظمة: ٣ وسوم مؤيدة لإسرائيل و٣ داعمة لفلسطين على موقعي إنستجرام وتيك توك.

وأظهرت الدراسة، أن ٧.٣٩ مليار منشور دعموا إسرائيل فقط بينما دعم ١٠٩ مليارات و٦١ مليون منشور دعموا فلسطين والمقاومة.

وتابعت الدراسة إن الفرق بلغ ٩٣٪ من المنشورات لصالح فلسطين مقابل نحو ٦٪ لصالح إسرائيل.

وأشارت الدراسة إلى عزوف الأجانب غير الإسرائيليين عن المشاركة في الترندات الإسرائيلية، بينما تراجع اهتمام الإسرائيليون أنفسهم عن مشاركة في الوسوم الداعمة لإسرائيل بعد مرور أسبوعين فقط على الحرب.

وزعم ريفيل تشان أحد مؤسسي المركز الإسرائيلي القائم بالدراسة أن سبب كثرة المنشورات الداعمة لفلسطين هو التمويل المالي من قبل جمعيات إرهابية.

وأضاف أن سبب تجنب الأجانب حول العالم المشاركة في الوسوم الإسرائيلية هو الخوف من إرهاب المقاومة، بحسب زعمه.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، ينفذ جيش الاحتلال يوميا قصف عنيف على المدنيين العزل في غزة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف غالبيتهم من الأطفال والنساء، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.

مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.