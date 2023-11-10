الرياض تحتضن قمة مع دول الكاريبي الخميس المقبل

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس المقبل قمة خليجية مع دول الكاريبي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع هذه الدول، وبخاصة ما يتصل بالشأن الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين وتسهيل التجارة وترويج التعاون السياحي وزيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين، وفقا لمصدر دبلوماسي سعودي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وبلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون ورابطة دول الكاريبي في عام 2021 حوالي 5ر6 مليار دولار.

كان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي قد أكد في أواخر مايو/ أيار الماضي حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول منطقة الكاريبي مشيرا إلى التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع العادي الثامن والعشرين للمجلس الوزاري لرابطة دول الكاريبي بجواتيمالا حيث أشار إلى دور الرابطة المهم في تعزيز التعاون الإقليمي ودفع العمل الجماعي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل التجارة والتغير المناخي والتنمية المستدامة وغيرها.