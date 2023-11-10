تزايد جرائم العنف في ألمانيا جراء العدوان الإسرائيلي في غزة

عقب حوالي شهر من الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وما أعقبه من عدوان عنيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سجلت شرطة العاصمة الألمانية برلين 1199 جريمة تتعلق بالحرب على غزة.

وذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه وفقا للوضع حتى 9 نوفمبر الجاري، تتعلق معظم هذه الجرائم بالإضرار بالممتلكات، مثل تلطيخ جدران المنازل بشعارات، وجرائم مثل مقاومة أفراد الشرطة أثناء المظاهرات.

وتم إحصاء 386 واقعة إضرار بالممتلكات مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وفي معظم الحالات كانت هذه الوقائع عبارة عن كتابات على الجدران، مثل كتابات مؤيدة للفلسطينيين أو شعارات مناهضة لإسرائيل. كما رُسمت صور على أرضيات ملاعب رياضية أو رُشت شعارات عبر قوالب معدة سلفا ضد "إبادة جماعية" تُرتكَب في حق الفلسطينيين.

كما وقعت 345 جريمة عنف، من بينها 201 واقعة مقاومة ضد السلطات و50 إصابة جسدية. ووقعت معظم هذه الجرائم خلال إحدى المظاهرات العديدة التي نظمتها جماعات فلسطينية. كما رصدت الشرطة 93 واقعة إثارة فتن أثناء المظاهرات، وسجلت 21 حالة إكراه وتهديد، بالإضافة إلى عدد غير محدد من جرائم أخرى.

وبحسب بيانات صادرة مساء يوم الثلاثاء الماضي، سجل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أكثر من 2600 جريمة على مستوى ألمانيا تتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، وذلك منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وتتعلق الجرائم بشكل رئيسي بالإضرار بالممتلكات والتحريض على الكراهية ومقاومة السلطات. وتراوح عدد جرائم العنف في نطاق متوسط ​من فئة المئات.