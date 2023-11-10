بوتين يزور مركز القيادة العسكرية جنوب البلاد

ذكر الكرملين اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زار مرة أخرى مركز القيادة العسكرية، في مدينة "روستوف-أون-دون" جنوب البلاد، للإطلاع على آخر المستجدات في العمليات في أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن بوتين، الذي كان محاطا بوزير الدفاع، سيرجي شويجو ورئيس الأركان العامة، فاليري جيروسيموف، اطلع على أسلحة وتكنولوجيا جديدة وأيضا التقدم العام في "العملية العسكرية الخاصة"، التي تم شنها في فبراير 2022 .

ولم يقدم بيسكوف المزيد من التفاصيل عن الزيارة، التي جاءت بعد يوم من لقاء بوتين في كازاخستان مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، لإجراء محادثات حول توثيق التعاون العسكري.

وذكرت بيانات رسمية أنها المرة الخامسة، التي يلتقي فيها الرئيس الروسي مع قادته الكبار في المنطقة العسكرية الجنوبية وكانت المرة الأخيرة في 20 أكتوبر الماضي.

وذكر الكرملين أيضا أن بوتين 71 عاما، زار منطقة الحرب نفسها.