نتنياهو: سنحتفظ بالسيطرة على غزة ولن نسلمه لأي قوات خارجية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستحتفظ بالسيطرة على قطاع غزة، ولن تسلمه لأية قوات خارجية.



جاء ذلك في لقاء نتنياهو مع عمد المناطق الحدودية مع غزة اليوم بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفق بيان صادر عن مكتبه أورده موقع صحيفة يديعوت أحرونوت.



وقال نتنياهو: "هناك تصميم قوي للغاية منكم ومن الحكومة على استعادة أكثر مما كان من قبل، وفي المقام الأول وقبل أي شيء استعادة الأمن، وضمان فرص حياة أقوى بعد ذلك".



وأضاف نتنياهو: "ستكون هناك سيطرة أمنية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح تماما، لضمان عدم وجود تهديد مرة أخرى من غزة لمواطني إسرائيل"، وفق البيان.



وتشن إسرائيل عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة، بعد تنفيذ حماس في السابع من الشهر الماضي عملية "طوفان الأقصى" باقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز أكثر من 200 أسيرا واقتيادهم إلى القطاع.