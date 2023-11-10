أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل اعتقلت، فجر الجمعة، 90 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية المحتلة​​​​​​​، ما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 2400 منذ 7 أكتوبر الماضي.



وقال نادي الأسير، في بيان اطلعت عليه وكالة "الأناضول" التركية، إن "قوات الاحتلال اعتقلت 90 مواطنا على الأقل بينهم سيدة، بين ليلة الخميس وفجر الجمعة، من مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".



وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية ارتفع إلى ما يزيد عن 2400 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر، و"رافقت الاعتقالات أعمال تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم".



واتهم نادي الأسير، جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعدام القاصر محمد عزبة (17 عاما)، عقب اعتقاله.



وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت في وقت سابق إن طواقمها تسلمت جثمان فلسطيني اعتقل مصابا قبل أن يعلن عن استشهاده.



وبحسب "الأناضول"، تجرى الاعتقالات بمداهمة منازل الفلسطينيين أثناء ساعات الليل وصولا إلى الفجر، ويُنقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة، قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون.​​​​​​.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، ينفذ جيش الاحتلال يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.