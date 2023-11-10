تركستات: الإنتاج الصناعي التركي حقق نموا بوتيرة أسرع على أساس سنوي في سبتمبر

أعلنت هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، اليوم الجمعة، أن الانتاج الصناعي للبلاد حقق نموا على أساس سنوي بوتيرة أسرع في شهر سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات تركستات أن الإنتاج الصناعي لتركيا ارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مقابل 1ر3% في شهر أغسطس السابق عليه، بحسب وكالة الأناصول التركية للأنباء.

وسجل الإنتاج زيادة كبيرة في قطاعات التعدين والمحاجر بنسبة 1ر9% والتصنيع بنسبة 7ر3% والكهرباء والغاز وأجهزة تكييف الهواء بنسبة 2ر4%.

وعلى أساس شهري، انخفض الإنتاج هامشيا بنسبة 1ر0% في شهر سبتمبر عقب تراجع بنسبة 8ر0%في أغسطس.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 4ر1%على أساس شهري في سبتمبر بينما قطاع التصنيع لم يشهد أي تغيير.

وتراجع مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز واجهزت تكييف الهواء بنسبة 2% في نفس الفترة.