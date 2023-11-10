بدء إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي 6 أكتوبر الرياضي

بدأت صباح اليوم إجراءات إنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي 6 أكتوبر الرياضي، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن بند إنتخاب مجلس إدارة جديد للدوره 2023-2027 .

وتفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، المقر الإنتخابي لمتابعة عملية التسجيل وسير العملية الانتخابية، مؤكدا على أن المديرية تلتزم بمبدأ الشفافية والحيادية تجاه جميع المرشحين وأن العملية الإنتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار محمد محمد عبد الجليل رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات، وذلك بواقع 67 لجنه فرعية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن انتخابات اليوم يتنافس فيها 43 مرشحاً على 12 مقعد منهم 6 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين، وعلى منصب أمين الصندوق 4 مرشحين، وعلى منصب عضو مجلس فوق السن 22 مرشحاً، وتقدم لمنصب عضو مجلس الإدارة من الشباب 7 مرشحين.

الجدير بالذكر، أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يحرص على التوجيه الى إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الاجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية على مستوى الجمهورية.