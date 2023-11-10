يوسف القعيد: الشعب الفلسطيني يقدم ملحمة نادرة في زمن خلت فيه البطولات

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ثمن الكاتب والروائي يوسف القعيد، صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني بقطاع غزة في وجه جيش الاحتلال، وتقديم آلاف من الشهداء والجرحى.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» عبر القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الجمعة، أن الشعب الفلسطيني العظيم يقدم ملحمة نادرة في زمن خلت فيه مثل هذه الملاحم.

وأضاف: «أحيي الشعب الفلسطيني البطل على ما يبذله في مواجهة معتد تقف خلفه أمريكا وأوروبا».

وأدان موقف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الأوروبي حيال دعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «الغرب تخلى عن كل الحياد، كل ساعتين هناك بارجة تأتي من أمريكا لدعم إسرائيل».

وأشار إلى أن التظاهرات الشعبية المنددة بالعدوان الإسرائيلي بالغرب والولايات المتحدة؛ توضح انفصال وانعزال تلك الحكومات وعدم التعبير عن صوت الشعوب.

ونوه أن وتيرة التظاهرات تزداد حدة يوما تلو الآخر من أجل دعم القضية الفلسطينية، قائلا: «أشاهد عددا من التظاهرات العارمة في بعض الدول بأمريكا اللاتينية ضد العدو الإسرائيلي.. لأول مرة أسمع أسماء هذه الدول».