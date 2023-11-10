إسرائيل تقصف هدفا في سوريا ردا على هجوم بمسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه هاجم هدفا في سوريا ردا على هجوم بمسيرة على مبنى مدرسة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل في اليوم السابق.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الجمعة: "قبل فترة قصيرة، قصف جيش الدفاع الإسرائيلي المنظمة في سوريا التي نفذت الهجوم بمسيرة باتجاه إيلات أمس (الخميس)، والتي أصابت مدرسة في المدينة".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي يحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن كل نشاط إرهابي ينطلق من أراضيه، وأن الجيش الإسرائيلي سيرد بشدة على أي عدوان على الأراضي الإسرائيلية".

يشار إلى أن مدرسة في منتجع إيلات الساحلي تعرضت يوم الخميس لأضرار بسبب هجوم بمسيرة مجهولة المصدر. وبعد ظهر الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعرض تفاصيل الحادث. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات