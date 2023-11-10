جون كيري: العالم مازال بإمكانه الفوز في المعركة ضد تغير المناخ

ذكر مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري أن العالم مازال بإمكانه الفوز في المعركة ضد تغير المناخ وستكون قمة الأمم المتحدة المقبلة، "حاسمة للغاية" لتحقيق ذلك.

وكانت الضرورة الملحة هي الرسالة الأساسية، لكلمة كيري، في منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد، في سنغافورة، قبل أسابيع فقط من قمة "كوب28" في دبي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وقال كيري إن العالم بحاجة إلى وقف بناء محطات توليد الطاقة بالفحم، والإسراع في نشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي الوقت نفسه، تحتاج الدول الغنية إلى البدء في توفير الأموال لتغطية الأضرار، التي يسببها تغير المناخ، بالفعل بالدول الفقيرة.

وأضاف كيري،بحسب بلومبرج، أن "مؤتمر كوب 28، حاسم تماما، ليكون هناك فرصة للإبقاء على ارتفاع بواقع 5ر1 في درجة الحرارة" في إشارة إلى الحد في الارتفاعات في درجات الحرارة، الذي تم الاتفاق عليه في باريس في عام 2015 .