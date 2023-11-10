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تحدث جابريل دادزي مهاجم منتخب جيبوتي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب المصري نظيره الجيبوتي على ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم الخميس القادم، في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026.

وقال جابريل دادزي في تصريحات خاصة لـ «الشروق»: «كل شيء في معسكرنا بالقاهرة يسير بشكل جيد، ونعلم مدى صعوبة مواجهتنا أمام مصر».

وأضاف: «نعلم جيدًا أن مصر بلد عظيمة في كرة القدم وتمتلك فريقا قويا حاليًا، ولديها مجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم صلاح وزيزو، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهتهم».

وتابع مهاجم جيبوتي: «جاءنا إلى مصر لتحقيق الانتصار فقط، وأثق في قدرات زملائي بالفريق جيدًا، وأتمنى أن أسجل في مرمى المنتخب المصري».

وأكمل: «صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، ولكننا لا نخشى مواجهته، لأن المباراة ستكون 11 لاعبا ضد 11 آخرين، والأفضل سيكون الفائز في النهاية».

وأتم: «مجموعتنا في تصفيات مونديال 2026 صعبة للغاية، ولكننا نتمنى أن نتأهل إلى كأس العالم، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف».