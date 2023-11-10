1000 مسئول بوكالة أمريكية يدعون بايدن لوقف إطلاق النار في غزة

أظهرت نسخة من خطاب اطلعت عليها وكالة رويترز أن أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية.

والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في ردها على هجمات حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وآخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم أسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني من بينهم 4500 طفل.

وجاء في الخطاب: "بصفتنا متخصصين في التنمية والصحة العامة والمساعدات الإنسانية، فنحن قلقون ومحبطون من الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي، وهي قوانين تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة".

وحصد الخطاب المنشور في 2 نوفمبر، حتى الآن 1029 توقيعا من موظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين مخفية، لكن الخطاب يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

ولم ترد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على طلب للتعليق حتى الآن.