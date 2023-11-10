 أوكرانيا تعلن عن هجمات على سفن وثكنات روسية في شبه جزيرة القرم - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعلن عن هجمات على سفن وثكنات روسية في شبه جزيرة القرم

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 5:55 م | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 5:55 م

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، إنه استهدف سفينتي إنزال بطائرات بزوارق مسيرة في شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود التي ضمتها روسيا في عام 2014.

ونشرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، لقطات فيديو تظهر الهجوم الجديد على الساحل الغربي. وبالإضافة إلى ذلك، تردد أن أماكن إقامة الجنود الروس في بلدة مجاورة قد تعرضت للقصف بصاروخ أوكراني.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرتين مسيرتين فوق شبه جزيرة القرم. ومع ذلك، لم تعلق سلطات موسكو بعد على الهجمات البحرية وتأثيرها المزعوم على الثكنات الروسية.

وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من 20 شهرا. وتقاتل أوكرانيا بمساعدة عسكرية غربية، وأعلنت بصورة متكررة عزمها على استعادة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

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