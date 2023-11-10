أردوغان: مستعدون لاستقبال المصابين من غزة لتلقي العلاج في تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده نفذت الاستعدادات الضرورية لاستقبال مصابين فلسطينيين ومن يعانون من أمراض مزمنة من قطاع غزة في مستشفياتها لتلقي العلاج.

وأضاف أردوغان للصحفيين، بعد زيارة لأوزبكستان، أن تركيا ستبذل جهودا لزيادة الضغط على إسرائيل لضمان إجلاء المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال الرئيس التركي أيضاً إن أنقرة ستتخذ خطوات لتوفير سيارات إسعاف وأغذية ومياه وأدوية لقطاع غزة بالتعاون مع دول أخرى.

وفي نفس السياق، ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مسألة زيادة العدد اليومي لشاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة إلى 500 على الأقل، حيث أوضح أردوغان أن بلينكن تبنى نهجا إيجابيا حيال الأمر خلال المحادثات.

يأتي ذلك بينما يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، والذي جعل مستشفيات غزة تواجه صعوبة في مواكبة أعداد الجرحى الذين يتدفقون عليها وسط نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.