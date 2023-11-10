نجم تشيلسي متطلع لملاقاة السيتي فريقه السابق

يتطلع لاعب تشيلسي كول بالمر للترحيب بفريقه السابق مانشستر سيتي في "ستامفورد بريدج" يوم الأحد، فيما ستكون أول مباراة له ضد ناديه السابق منذ انضمامه إلى النادي اللندني.

وجاء خروج بالمر من سيتي في بمثابة مفاجأة كبيرة، بعد قبول صفقة بقيمة 42.5 مليون جنيه إسترليني مع تشيلسي.

ولم تكن هناك خطط لبيع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، خصوصا في وقت متأخر جدًا من فترة الانتقالات، لكن العرض القادم من لندن لم يمكن أمرا يمكنه رفضه.

ومنذ وصوله إلى "ستامفورد بريدج"، تمكن بالمر من الحصول على المشاركة بانتظام، حيث سجل 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في 10 مباريات في جميع المسابقات.

ومن المرجح أن يبدأ يوم الأحد ضد فريقه السابق، عندما يتجه سيتي جنوبًا لخوض مباراة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بالمر لصحيفة "إيفنينج ستاندارد": "إنها مباراة كبيرة أخرى ضد فريق عظيم. الفريق الذي قضيت معظم حياتي تقريبًا فيه حتى الآن. ستكون مباراة جيدة.. أنا أتطلع إليها".

واعتبر قرار بالمر بمغادرة سيتي، النادي الذي بدأ معه في فريق تحت 8 أعوام، بمثابة مخاطرة كبيرة، خصوصا وأن رحيل رياض محرز فتح مكانًا له على اليمين.

وسجل بالمر هدفين لصالح سيتي في الأسابيع الأولى من الموسم، لكنه اختار فرصة الظهور بشكل منتظم، وهذا القرار يؤتي ثماره على المستوى الشخصي.

وختم: "أستمتع حقًا في تشيلسي كل يوم، داخل وخارج الملعب، لقد كان تغييرًا كبيرًا بالنسبة لي أن آتي إلى هنا، لكن فرصا مثل هذه لا تأتي كثيرًا، لذلك أنا سعيد لأنها تؤتي ثمارها".