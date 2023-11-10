 إجراء 52 عملية جراحية للمصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إجراء 52 عملية جراحية للمصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش

مصطفي سنجر
نشر في: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 11:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 نوفمبر 2023 - 11:11 ص

أكد مصدر طبي في شمال سيناء، وجود 54 محتجزا من المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

وقال المصدر، إن غالبية المصابين بغرف العناية المركزة والقسم المميز بالمستشفى تحت الرعاية الطبية الكاملة، وتم تحويل 9 حالات لمستشفيات الرمد ببورسعيد ومعهد ناصر بالقاهرة، بينما تماثلت 9 حالات للشفاء.

ولفت المصدر الطبي إلى إجراء 52 عملية جراحية متنوعة للمصابين بالمستشفى، بينها عمليات نوعية.

ويوجد في المستشفى حوالي 28 طبيبا من 4 جامعات المنصورة الأزهر القاهرة الزقازيق والمعاهد الطبية التعليمية، وفقا للبروتوكول الموقع بين مديرية الشئون الصحية والجامعات، خلافا لقوة مستشفى العريش الأساسية.

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