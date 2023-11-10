نتنياهو: إسرائيل لا تسعى إلى حكم غزة أو احتلالها

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس الخميس، أن أداء جيشه "جيد بشكل استثنائي" في هجومه على غزة، مشددا على أن إسرائيل لا تخطط لاحتلال القطاع.



وقال نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن أداء الجيش الإسرائيلي جيد بشكل استثنائي"، مضيفا "نحن لا نسعى إلى حكم غزة. ولا نسعى إلى احتلالها، لكننا نسعى إلى منحها ومنح أنفسنا مستقبلا أفضل"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



ويأتي ذلك بينما تركزت المعارك بين جيش الاحتلال وحركة حماس، في مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر، بعد دخول الحرب شهرها الثاني.



وأعلنت إسرائيل أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة"، بينما تتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي الذي أودى حتى الآن بـ 10812 شهيداً، بينهم 4412 طفلا و2823 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 26475 شخصا، وفق وزارة الصحة في غزة.



ويأتي ذلك فيما أفاد مسئولون في قطاع غزة بأن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين عليه.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، أشرف القدرة، لشبكة "الجزيرة" الإخبارية، إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.



وأضاف القدرة أن إسرائيل استهدفت باحة مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في مدينة غزة، مما أدى لوقوع إصابات، لكنه لم يقدم تفاصيل.