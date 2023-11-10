واقعة عنصرية خلال مواجهة بالدوري الأوروبي

ذكر نادي أبردين الاسكتلندي، أن مهاجمه السنغالي بيب حبيب جويي، تعرض لإساءات عنصرية خلال مباراة الفريق أمام مضيفه باوك سالونيكا اليوناني، أمس الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وأوضح أبردين أنه علم خلال الشوط الثاني بأن لاعبه البديل "كان ضحية لإساءات عنصرية من جانب بعض مشجعي باوك".

وأضاف النادي الاسكتلندي في بيان "قام أبردين على الفور بإبلاغ المسئول الممثل للاتحاد الأوروبي في الملعب، وبعد نهاية المباراة، تم الاجتماع مع وفد اليويفا للإبلاغ عن الأمر بشكل رسمي".

وتابع النادي "يحظى بيب حبيب بدعم كبير من قبل زملائه، وسيعمل كل المنتمين لأبردين على التنسيق التام مع اليويفا خلال تحقيقاتهم في هذه القضية الخطيرة".

وأضاف في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء البريطانية "نحن كفريق لا نتسامح على الإطلاق إزاء أي نوع من التمييز أو الإساءة العنصرية".