الشرطة المكسيكية تطلق سراح 123 مهاجرا من داخل شاحنة مقطورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات المكسيكية يوم الخميس إنها أطلقت سراح 123 مهاجرا من داخل مقطورة شاحنة في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط البلاد.

وجاء في بيان للمعهد الوطني للهجرة إنه تم العثور على الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن بينهم 34 طفلا وشابا، في مدينة ماتيوالا، على بعد حوالي 480 كيلومترا شمال مكسيكو سيتي.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بسماع صرخات استغاثة من داخل المقطورة.

وجاء المهاجرون من دول أمريكا الوسطى مثل جواتيمالا ونيكاراجوا وهندوراس والسلفادور، وكذلك من الإكوادور في أمريكا الجنوبية وكوبا في منطقة البحر الكاريبي.

ويسعى آلاف المهاجرين الفارين من الفقر والعنف والأزمات السياسية إلى الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

يذكر أن هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة سجلت أكثر من مليوني محاولة لعبور الحدود إلى الولايات المتحدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 وتشرين الأول/أكتوبر 2022.