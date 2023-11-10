صحة غزة: 11078 شهيدًا منهم 4506 أطفال و3027 سيدة منذ 7 أكتوبر حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11078 شهيدًا من بينهم 4506 طفلا و3027 سيدة و678 مُسنًا، إضافة إلى 27490 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي في اليوم الـ 35 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدًا، ليرتفع إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ بدء العدوان إلى 1130 مجزرة .



وأكد القدرة تلقي 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض.



وأشار القدرة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 كادرا صحيا وتدمير 53 سيارة إسعاف، موضحا أن الاحتلال استهداف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية من الخدمة بسبب القصف أو نفاد الوقود .



وكشف القدرة عن اعتقال الاحتلال اثنين من سائقي الإسعاف خلال عودتهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله رغم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيرا إلى أنه تم استهداف مجمع الشفاء الطبي 5 مرات مُتتالية ولا يزال يتم استهداف مُحيط المستشفى حتى اللحظة .



وذكر أن قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال وتعرض حياة الاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بالجوع والعطش والقصف المباشر.



وحذر القدرة من أن مُستشفيات غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة نتيجة عدم دخول الوقود.