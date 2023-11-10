دراسة: تسارع معدلات ذوبان أنهار جرينلاند الجليدية

كشفت دراسة جديدة نشرت اليوم الجمعة، عن تسارع معدل ذوبان الأنهار الجليدية في جرينلاند في بعض الأماكن بنحو 5 أضعاف على مدار السنوات الـ 20 الماضية.

وقال الباحثون في جامعة كوبنهاجن في المجلة العلمية "نيتشر كلايمت تشينج"، إنه قبل نهاية القرن، كانت الكتل الجليدية في جنوب غرب جرينلاند تنحسر بنحو 5 أمتار في السنة، ولكن منذ ذلك الحين ارتفع الرقم إلى ما يصل إلى 25 مترا.

ويوصف هذا الانحسار في الأنهار الجليدية الواقعة على حافة جرينلاند وعلى القمم الجليدية بأنه أمر خطير بشكل خاص.

وخلال الدراسة، حلل العلماء أكثر من ألف من الأنهار الجليدية في جرينلاند البالغ عددها نحو 22 ألف نهر، ليس فقط باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، ولكن أيضا عبر 200 ألف صورة فوتوغرافية وجوية من السنوات الـ 130 الماضية.

وقال أندرس بيورك، عالم الجيولوجيا المشارك في المشروع، إن الدراسات السابقة أظهرت أن أكبر الأنهار الجليدية في جرينلاند تعرضت لضغوط هائلة بسبب تغير المناخ العالمي وارتفاع درجات الحرارة.

ورغم ذلك، وبسبب عدم كفاية طرق القياس، كان هناك نقص في الوضوح بشأن مدى هذا التراجع. وقال بيورك إن الدراسة الجديدة أزالت جميع الشكوك المتبقية بشأن عواقب تغير المناخ على الأنهار الجليدية في جرينلاند.