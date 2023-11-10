ناخبو إستونيا سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم عبر تطبيق بالهاتف العام المقبل

من المقرر أن يتمكن الناخبون في استونيا قريبا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات عبر تطبيق بالهاتف المحمول.

وأقرت الحكومة في تالين مشروع قانون بهذا الشأن يوم الخميس، والذي سيجري مناقشته حاليا في البرلمان. وأعرب وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات تيت ريسالو يوم الخميس عن أمله في أن تكون طريقة التصويت الجديدة جاهزة للاستخدام في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو 2024.

ووفقا لريسالو فإنه سيجري تصميم تطبيقات خاصة لأنظمة التشغيل الشائعة للأجهزة المحمولة. وهذه الأمور ستحددها لجنة الانتخابات.

وقال ريسالو "إن هذا سيضمن الحياد التكنولوجي. وهذا يعني أنه سيتم استخدام فقط تلك التقنيات المتاحة والآمنة على نطاق واسع في ذلك الوقت".

وأكد أن التصويت عبر الهاتف المحمول آمن تماما مثل "التصويت الإلكتروني" أو التصويت التقليدي باستخدام بطاقة الاقتراع الورقية.

يشار إلى أن إستونيا كانت في عام 2005 أول دولة في أوروبا تسمح للناس بالتصويت عبر الإنترنت في الانتخابات.

وعلى المستوى الدولي، يعتبر هذا الإجراء مثيرا للجدل في العديد من الأماكن بسبب الشكوك حول موثوقيته. وفي دولة البلطيق، والتي تحب أن تطلق على نفسها اسم "إستونيا الإلكترونية"، أصبحت هذه الفكرة راسخة. وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في أذار/مارس، تم الإدلاء بأكثر من نصف الأصوات رقميا.