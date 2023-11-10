إسرائيل تخسر 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص القوى العاملة خلال الحرب على غزة

كشف البنك المركزي الإسرائيلي، أمس الخميس، عن خسارة أسبوعية متكررة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت 600 مليون دولار ناتجة عن مشكلة التغيب عن العمل بفعل الحرب، بينما لا تنحصر الخسائر المادية على ذلك الرقم المتعلق بإحدى المشاكل دون غيرها.

ونقل موقع جلوبز الإسرائيلي عن البنك المركزي، أن تلك الخسارة الأسبوعية تشكل ٦٪ من الناتج القومي ما يعني أن شهر من الحرب تسبب بخسارة ربع الناتج القومي بسبب الغيابات وحدها.

وفصل البنك في أسباب الغيابات وخسائرها؛ إذ أوضح أن نزوح ١٤٤ ألف إسرائيلي يكلف ١٤٤ مليون دولار أسبوعيا، بينما استدعاء ٣٠٠ ألف من جنود الاحتياط يكلف ١٣٠ مليون دولار أسبوعيا.

وتابع البنك أن الخسارة الأكبر كانت بسبب إغلاق المدارس واضطرار أولياء الأمور للتغيب لمتابعة الأطفال؛ إذ تغيب ٣١٠ ألف وقلة إنتاجية ٢١٠ آلاف عامل من المنزل ما تسبب بخسائر ٣٢٥ مليون دولار أسبوعيا.