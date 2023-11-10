كلوب مستعد لتغيير قناعاته بشأن لعب أليكساندر أرنولد في خط الوسط

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، استعداده لتغيير رأيه فيما يخص تنوع المراكز التي يمكن للاعب الفريق ترينت أليكساندر أرنولد اللعب بها لاسيما في خط الوسط، لكنه لازال واثقا من قدرة اللاعب على خدمة الفريق في مركزه الأساسي كظهير أيمن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما جرى وضعه كلاعب وسط من جانب جاريث ساوثجيت في مواجهة إنجلترا وأندورا قبل ما يزيد على عامين، وقتها أكد كلوب أنه ليس هناك حاجة لوضع اللاعب في مركز خط الوسط.

وسئل كلوب عما إذا كان بوسع أليكساندر أرنولد لعب ذلك الدور، مع الوضع في الاعتبار وجود الكثير من الغيابات في خط الوسط مثل تياجو ألكانتارا وستيفان باجيتش، بالإضافة إلى غيابات أخرى متمثلة في كورتيس جونز وريان جرافنبيرش (إصابة في الركبة).

وقال المدرب الألماني: "هناك احتمالية، الأمر يعتمد على الموقف والمنافس والكثير من الأشياء".

وأضاف: "نعلم أنه يمكنه اللعب في ذلك المركز لكننا إذا وضعناه هناك سنخسر واحدا من أفضل المدافعين في الجهة اليمنى في العالم ، ولا يجب أن ننسى ذلك تماما".