أوكرانيا تتطلع لعقد مؤتمر للإنتاج المشترك للأسلحة مع أمريكا

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم، إنه يأمل في عقد مؤتمر حول إنتاج مشترك للأسلحة بين أوكرانيا والولايات المتحدة في ديسمبر إذ أن واشنطن هي أهم مورد للمساعدات العسكرية لكييف.

وأضاف يرماك: "كان هناك اتفاق مهم جدا بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن. آمل أن يعقد الشهر المقبل مؤتمر في الولايات المتحدة معني بالإنتاج المشترك (للأسلحة) بين أوكرانيا والولايات المتحدة"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأدلى بهذا التصريح خلال برنامج يُعرض على قناة تلفزيونية أوكرانية.

وتعطي أوكرانيا الأولوية لقدراتها الإنتاجية الدفاعية وسط مخاوف من تعثر الإمدادات من الغرب. وتأمل أيضا في أن تساعد المشاريع المشتركة مع منتجي الأسلحة الدوليين في إحياء الصناعة المحلية التي عانت من عدم الكفاءة ونقص الشفافية لسنوات قبل الغزو الروسي في فبراير 2022.

وفي الشهر الماضي، دشنت أوكرانيا مشروعا دفاعيا مشتركا مع شركة تصنيع الأسلحة الألمانية راينميتال بهدف صيانة وإصلاح الأسلحة الغربية. وفي سبتمبر، استضافت منتدى دوليا لصناعة الدفاع ضم أكثر من 250 منتجا للأسلحة من الغرب.