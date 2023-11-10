زعيم المعارضة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية المرشح الطبيعي لتولي حكم غزة بعد الحرب

قال زعيم المعارضة ورئيس وزراء حكومة الاحتلال السابق يائير لابيد، إن المعارضة والائتلاف على حد سواء يرى ضرورة تحقيق الانتصار في الحرب على قطاع غزة، متوقعا صعوبة الحرب وامتداد أمدها.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية، إلى امتلاك فصائل المقاومة الفلسطينية 241 محتجزا منذ السابع من أكتوبر، مدعيا أن حكومة الاحتلال تبذل الجهود من أجل إطلاق سراحهم.

وعلق على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتانياهو بشأن تحمل جيش الاحتلال المسئولية الأمنية بقطاع غزة في أعقاب انتهاء الحرب في مقابل تولي جهات أخرى الحكم السياسي، قال إن السلطة الفلسطينية تعد المرشح الطبيعي لتولي السلطة بغزة.

وتابع: «يجب العمل على تأمين غزة بحيث لا تمثل تهديدا للإسرائيليين تحت إدارة السلطة الفلسطينية»، مضيفا أن السبيل الوحيد للتعامل مع النزاع الإسرائيلي يكمن في مبدأ فصل الدولتين رغم مشاعر العنف والغضب لدى الجانبين إزاء النزاع الحالي.

ورفض التعليق على انتهاء مستقبل نتانياهو السياسي في أعقاب الحرب والخوض بمسألة ترشحه للانتخابات المقبلة، قائلا: «كل المسائل السياسية مؤجلة ليس الوقت مناسبا، نحن نركز على الانتصار في الحرب وإعادة المحتجزين» حسب قوله.

وبشأن تزايد الاعتداءات ضد اليهود مؤخرا جراء سياسة الاحتلال في التعامل مع القضية الفلسيطينة، قال إن «معاداة السامية على مدار التاريخ لم تكن بحاجة أبدا إلى أعذار لكراهية اليهود، لقد كره اليهود دون أي عذر».