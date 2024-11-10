الشرطة الهولندية تعتقل متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرة في أمستردام

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الأحد، بأن الشرطة الهولندية اعتقلت متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرة في العاصمة أمستردام.

وبحسب الوكالة، ناشدت الشرطة متظاهرين يطالبون بوقف الحرب في غزة ولبنان، إخلاء ساحة «دام» في العاصمة الهولندية.

وأضافت الشرطة: «نطالب المتظاهرين بمغادرة ميدان دام، وسنعتقل كل من يرفض الأوامر».

والخميس الماضي، أقدم جمهور فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب، على تمزيق العلم الفلسطيني، ما دفع مؤيدين للقضية الفلسطينية ليردوا على تصرف الفريق الإسرائيلي بالهجوم والضرب.

وبحسب شهود عيان، بدأ عدد من المشجعين الإسرائيليين الاستفزازات عبر تمزيق أعلام فلسطينية كانت مرفوعة على واجهات بعض المنازل؛ التي يقطنها مغاربة مقيمون في المدينة.

كما أفادوا بأن «الشرطة الهولندية لم تتدخل لمواجهة أو وقف مشجعي النادي الإسرائيلي عن تمزيق الأعلام الفلسطينية»، لتتطور الأمور لاحقاً إلى اعتداءات ومواجهات.