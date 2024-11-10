تقارير: الغارة الإسرائيلية بدمشق استهدفت قياديا في حزب الله

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كشفت مصادر لقناة سعودية، عن القيادي المستهدف في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق.

وقالت مصادر لقناة الحدث السعودية، إن غارة السيدة زينب استهدفت مسؤول ملف الجولان بحزب الله علي موسى دقدوق.

وشنت طائرة إسرائيلية، غارة على موقعين في ريف دمشق، اليوم الأحد، حسبما أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الغارة استهدفت منطقة السيدة زينب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهجوم الإسرائيلي استهدف موقعين يقطنهما عناصر من حزب الله اللبناني قرب مبنى بلدية السيدة زينب في ريف دمشق، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين.