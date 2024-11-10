ارتفاع الطلب على شقق وفيلات التجمع الخامس في 2024

التجمع الخامس، أحد أبرز الأحياء الراقية في القاهرة الجديدة، شهد ارتفاعا ملحوظا و استثنائيا في الطلب على العقارات خلال العامين 2023 و2024 وذلك بسبب عدة عوامل أهمها الطلب الكبير من زوار وضيوف مصر من عدة دول عربية، وهو الأمر الذي جعل الاستثمار في شراء شقق التجمع الخامس وفيلات وعرضها للإيجار.

عوامل متنوعة تعكس الإقبال على السكن في التجمع الخامس



هناك عوامل معتادة ودائمة تجعل التجمع الخامس ومناطقه وجهة مفضلة للسكن والاستثمار العقاري وشراء العقارات السكنية والتجارية بأنواعها، نذكر منها:



الموقع المتميز: التجمع الخامس يقع بالقرب من الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري وطريق السويس، مما يجعله سهل الوصول إلى مختلف أنحاء القاهرة. كما يتميز بالقرب من عدة مدن هامة ورئيسية بالقاهرة مثل مدينة نصر ومصر الجديدة والشروق ومدينتي وبالطبع در التاج العاصمة الإدارية الجديدة، خلال أقل من ساعة ستكون في هذه المدن بفضل الطرق والكباري.



التخطيط العمراني الجيد والمساحات الواسعة: يتميز التجمع الخامس بتخطيط عمراني متقدم، حيث الشوارع الواسعة، المناطق الخضراء، والبنية التحتية الحديثة. كل ذلك يوفر نمط حياة مريح لسكانه، كذلك يفرض جهاز المدينة قواعد صارمة على البناء تهدف للحفاظ على النمط المعماري للمدينة.



الخدمات المتكاملة: يحتوي التجمع الخامس على مجموعة من المدارس الدولية، والجامعات، والمراكز التجارية والمولات، والمستشفيات، تتركز أغلبها في مناطق شارع التسعين الشمالي والجنوبي. هذه الخدمات المتكاملة تجعل المنطقة جذابة للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن جودة حياة عالية.



العائد الاستثماري المرتفع: نظرا لموقعه الراقي والخدمات المتاحة، تشهد العقارات في التجمع الخامس زيادة مستمرة في قيمتها، مما يجعله وجهة مثالية للمستثمرين العقاريين الذين يبحثون عن استثمار طويل الأمد يحقق عوائد جيدة.

بفضل هذه العوامل، يستمر التجمع الخامس في أن يكون واحداً من أبرز الوجهات العقارية في مصر، مع توقعات بزيادة الطلب مع تطور المنطقة ونمو المشروعات المحيطة بها مثل العاصمة الإدارية الجديدة.



المشروعات العقارية والسكنية في التجمع الخامس



تضم التجمع الخامس أنواع مختلفة من العقارات السكنية ما بين شقق للايجار وللبيع وكذلك الفيلات متنوعة التصميم والمساحة وتوجد في مشروعات متنوعة هي:

مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط من وزارة الإسكان وهيئة تعاونيات الإسكان والتي نقصد بها: سكن مصر ودار مصر وجنة وكمبوند اللؤلؤة وكمبوند الياسمين ومشروعات سكن لكل المصريين وغيرها.

مشروعات الإسكان الاجتماعي وإسكان الشباب والتي تقدم شقق عادية بالتقسيط وبأسلوب التمويل العقاري على سنوات تمتد في بعض الأحيان حتى 30 عاما.

مشروعات خاصة وكمبوندات لكبار المطورين العقاريين مثل: طلعت مصطفى ومصر إيطاليا وأورا وأرابيا ومدينة مصر ومنصات وأرتال وغيرهم، بعض هذه الكمبوندات للشقق والبعض لشقق وفيلات وهناك أيضا كمبوندات لفيلات التجمع لضمان مستوى اجتماعي مميز، من هذه الكمبوندات نذكر:

سراي التجمع

أورلا ريزدنس في طريق السويس

بالم هيلز نيو كايرو

إيفر جرين التجمع على الطريق الدائري

كابيتال جاردنز التجمع



السكن في التجمع.. تمتع بالقرب من أهم مدن ومناطق القاهرة



في الغالب من يهتم بالبحث عن شقق للبيع بالتجمع الخامس يكون عمله أو أسرته أو أصدقائه في المناطق المحيطة بالقاهرة وبفضل تطويرات الطرق الأخيرة أصبح الوصول للتجمع مباشر وفي أقل وقت والمدينة قريبة من أهم مناطق القاهرة حيث:

تبعد - 35 - 40 دقيقة عن العاصمة الإدارية الجديدة.

تستغرق 25 - 30 دقيقة للوصول إلى مدينة نصر ومصر الجديدة.

تقع على بعد 25 دقيقة من الطريق الدائري في المعادي.

تستغرق 35 دقيقة للوصول إلى وسط المدينة.

تبعد 25 دقيقة عن مدينة الشروق.

تبعد 20 - 25 دقيقة فقط عن مدينتي والرحاب.

قرب التجمع الخامس من أهم الطرق والمحاور الرئيسية



يطل التجمع على مجموعة من الطرق الرئيسية التي تربطه بالقاهرة، مدينة نصر، مصر الجديدة، والمدن الجديدة المحيطة، ومن أبرزها:



محور جمال عبد الناصر: يعد واحداً من أكبر المحاور في القاهرة الجديدة ويمتد بين منطقتي امتداد النرجس وحي النرجس بطول 3 كيلومترات.



محور محمد بن زايد: الطريق الذي يصل بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.



الطريق الدائري: الطريق الرئيسي الذي يؤدي إلى القاهرة الجديدة من الجهة الغربية.



طريق القاهرة السويس: يحيط بالقاهرة الجديدة من الشمال ويوفر مدخلاً هاماً للمدينة.



طريق القطامية العين السخنة: الطريق الجنوبي الذي يحيط بالقاهرة الجديدة ويعد مدخلاً للأحياء الجنوبية فيها.



الشقق الإيجار في التجمع الخامس



الحقيقة أن أسعار شقق الايجار في التجمع الخامس شهدات ارتفاعات مؤخرا بسبب النزوح من عدة دول لمصر وكذلك بسبب مشكلات التضخم وارتفاع سعر الدولار ولأن مناطق التجمع واسعة وتضم أحياء مختلفة فأسعار الإيجار متباينة فهي في بعض الأماكن تبدأ من 6000 جنيه وفي مناطق أخرى من 10 آلاف وفي أماكن مغايرة تجدها حوالي 20 ألف وأكثر، تختلف الأسعار بناءً على الموقع والمساحة والخدمات المتاحة وهل الشقة مفروشة أم لا.

التفاوت في الأسعار يعتمد على عوامل مثل الموقع داخل التجمع، مستوى التشطيب، والقرب من المرافق والخدمات.

يمكنك الاطلاع دوريا على أسعار الشقق الإيجار في التجمع عبر موقع عقارماب والذي يتم تحديث أسعار المتر وأسعار الإيجار فيه شهريا لتواكب التغيرات.



الجولدن سكوير.. أفضل أماكن التجمع



منطقة جولدن سكوير في التجمع الخامس تعد واحدة من أكثر المناطق رقياً وارتفاعاً في الأسعار وذلك لأنها توفر مستوى اجتماعي مرتفع وراقي، تتميز المنطقة أيضا بموقعها المميز الذي يجعلها قريبة من العديد من الطرق الحيوية وأماكن الخروج والترفيه والمولات والمطاعم بجانب قربها من الجامعة الأمريكية، أيضا تضم المنطقة فروع لعدة نوادي رياضية كبرى.

تقع في قلب التجمع الخامس، مما يجعل الوصول إلى المؤسسات التعليمية مثل الجامعات، والمستشفيات التي تقدم خدمات صحية عالية المستوى، أمراً سهلاً وسريعاً.

تضم جولدن سكوير التجمع شقق وفيلات متنوعة المساحة ما بين تمليك وإيجار، تقع منطقة جولدن سكوير بالقرب من شارع التسعين، الذي يُعد من الشوارع الرئيسية وأكثرها حيوية في قلب التجمع الخامس ويريط المنطقة ببعضها و باقي أحياء المدينة. يمكن بسهولة الوصول لمنطقة المربع الذهبي عبر الطريق الدائري وتضم عدة مشروعات سكنية كبرى لكبار الأسماء العقارية نذكر منها:

كمبوند ميفيدا

مدينة الرحاب

كمبوند بالم هيلز

قطامية ديونز

كمبوند ماونتن فيو 2

القرب من الخدمات والرفاهيات في التجمع الخامس



اختيار منزل قريب من الخدمات الأساسية مثل المدارس، الجامعات، النوادي، المستشفيات، ومراكز التسوق يعد من القرارات المهمة التي تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة. القرب من المدارس والجامعات يساهم في تسهيل الوصول إلى المدرسة وتقليل تكاليف الاشتراك في أتوبيس أو باص المدرسة وكذلك توفير وقت أولادك وجهدهم والتفرغ للدراسة والمذاكرة دون إجهاد وعلى العائلات.

كما أن وجود مستشفى أو مركز صحي قريب يعزز الشعور بالأمان، حيث يكون الوصول إلى الرعاية الصحية سهلاً وسريعًا في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، توفر مراكز التسوق القريبة الوقت والتكلفة المرتبطة بالتنقل لشراء الاحتياجات اليومية. أما النوادي والمرافق الترفيهية فقربها يسهل من مهمتك ويلغي مشكلة الذهاب للتمرين مع الأطفال وضياع وقت في رحلات طويلة ومرهقة ومكلفة بالطبع، كل هذا وأكثر تجده في التجمع الخامس والذي يتفرد بوجود خدمات في عدة مناطق أبرزها شارع التسعين بشقيه، لنستعرض بعضا من هذه الخدمات:



مراكز طبية ومستشفيات في التجمع



مستشفى تبارك الدولي: يقع في التجمع الخامس، عند تقاطع شارع التسعين الجنوبي مع منطقة الشويفات.

مستشفى طب الفم والأسنان: في شارع التسعين، داخل مركز المدينة بجامعة المستقبل.

مستشفى شفا: العنوان 166 شارع التسعين الشمالي، بالتجمع الخامس.

المستشفى الجوي التخصصي: على شارع التسعين، بجوار محطة بنزين شل مصر.

الطبيب ميديكال سنتر: التجمع الخامس، 3 شارع الطبيب، متفرع من شارع أخناتون، مقابل "أون ذا رن".



مدارس خاصة وتجريبية وحكومية ودولية في التجمع



كما وضحنا السكن في شقق أو فلل التجمع الخامس يضمن لأولادك القرب من مدارس متنوعة وخيارات واسعة للتعليم حيث تجد هناك:

مدرسة أخناتون: تقع في شارع أخناتون، متفرع من شارع التسعين.

المدرسة المصرية للغات: بالقرب من الطريق الدائري، في التجمع الخامس.

مدرسة النيل الدولية: الحي الخامس، بجوار مسجد قباء.

مدرسة كابيتال الدولية: القطعة 17، حي النرجس.

المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس: الحي الثاني، المنطقة السادسة، التجمع الخامس.

مدارس النيل المصرية – فرع الأندلس: حي الأندلس، التجمع الثالث.

مدارس النيل المصرية – فرع الياسمين: 384 شارع جعفر ابن أبي طالب، أول القاهرة الجديدة.

المدرسة المصرية اليابانية: جاردينيا، أبو الهول، منطقة الغابة المتحجرة، التجمع الخامس.

معهد الغد المشرق الأزهري: الحي الثاني، التجمع الخامس.

معاهد الكمال الأزهرية: المنطقة الأولى، الحي الثالث، بجوار مسجد فاطمة الشربتلي.

مدرسة الشويفات الدولية: أمام القطامية هايتس، التجمع الخامس.

المدرسة البريطانية الدولية: أول القاهرة الجديدة.

أسواق تجارية وهايبر ماركت قرب بيتك في التجمع



لن تحتاج لقطع مسافات بعيدة لشراء احتياجات الشهر بل أن سكان مدينة نصر والمدن الأخرى يلجأوا لهايبر ماركت التجمع لما توفره من خصومات وعروض وبالتالي ستجد:

سبينس: شارع التسعين الشمالي، داخل ماكسيم مول.

مترو ماركت: الحي الأول، التجمع الخامس، داخل سفن ستارز مول.

سعودي ماركت: شارع إخناتون، الحي الأول، داخل سيلفر ستار مول.

أون ذا ران: مركز خدمات التجمع، محطة بنزين موبيل.

لولو هايبر ماركت: الطريق الدائري، داخل مول أميرالد توين بلازا.

بنده ماركت: 44 التجمع الخامس، داخل مركاتو مول.

أسواق عبدالله العثيم: محور العبور، المستثمرين الجنوبية، داخل ذا سبوت مول.