شركة أليتاليا تعتزم تسريح أكثر من 2000 من الموظفين المتبقين مع اقتراب موعد تصفية الشركة

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أبلغ مديرو شركة الطيران الإيطالية الوطنية السابقة "أليتاليا" نقابات عمالية أن الشركة بدأت إجراءات الفصل الجماعي لموظفيها المتبقين البالغ عددهم 2059 موظفا.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه شركة الخطوط الجوية الإيطالية (آي تي إيه إيروايز)، التي حلت محل شركة أليتاليا التي أعلنت إفلاسها، عقبات في خطط اندماجها مع شركة لوفتهانزا الألمانية.

وأفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن محادثات الاندماج تعثرت بعد أن رفضت وزارة الاقتصاد الإيطالية اقتراحات شركة لوفتهانزا بتعديل السعر الذي تعرضه لشراء حصة بنسبة 41% في شركة الخطوط الجوية الإيطالية (آي تي إيه).

وترى شركة لوفتهانزا أن قيمة شركة الطيران الإيطالية المملوكة للحكومة سوف تتراجع بسبب أدائها الضعيف في الربع الرابع من العام.

وقالت شركة لوفتهانزا إنها ستلتزم بشروط العقد لعام 2023 الخاص باستثماراتها في شركة آي تي إيه، مضيفة أنها "وقعت حزمة الإصلاحات اللازمة بحلول الموعد النهائي المتفق عليه".

وفي الوقت ذاته، تعتزم شركة أليتاليا، التي تخضع للإدارة الخاصة وتتجه نحو تصفية نهائية، تسريح موظفيها المتبقين بحلول نهاية العام.