تعادل مثير يحسم ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الشوط الأول سلبياً بعد أفضلية نسبية في بدايته لأرسنال ثم محاولات خطيرة من البلوز أبرزها عن طريق جوستو أمام المرمى ليسدد أعلى عارضة ديفيد رايا.

وكان كاي هافريتز قد سجل هدفاً لأرسنال في مرمى فريقه السابق من انفراد بالمرمى لكنه تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفار بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني سجل جابرييل مارتينللي هدف التقدم بالدقيقة 60 من انفراد بالمرمى من جهة اليسار، ليسجل، في مرمى الحارس سانشيز.

وما هي إلا 10 دقائق حتى نجح بيدرو نيتو في تسجيل التعادل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

نشط أرسنال بعد تعادل تشيلسي بحثا عن التعادل من جديد، لكن الفريقان اكتفيا بنقطة لكل منهما.

أرسنال رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف عن نوتنجهام فورست "الخامس"، أما تشيلسي فله نفس الرصيد ويرتقي للمركز الثالث.