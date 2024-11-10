القوات الروسية تواصل هجماتها على شرقى أوكرانيا

حاولت القوات الروسية مرة أخرى اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية حول مدينة كوراهوفو على مشارف منطقة دونباس في شرقى أوكرانيا.

ومن إجمالي 108 هجمات روسية على الجبهة في شرقى أوكرانيا، كان 39 منها على قطاع كوراخوف ، وفقا للتقرير المسائي للقيادة العامة في كييف، مضيفة أن الهجمات الروسية، التي دعمتها المدفعية، تم صدها.

ولم يكن من الممكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل. وكانت القوات الروسية تشن هجمات على هذا القطاع من الجبهة منذ أسابيع بقوة هائلة في محاولة لاختراق الخطوط الأوكرانية.

وتم الإبلاغ أيضا عن معارك عنيفة في منطقة باكروفسك القريبة. وبالإضافة إلى المدفعية، استخدم الجيش الروسي الطائرات الحربية هناك، وقام بإلقاء قنابل موجهة على مواقع أوكرانية. وتم صد 15 هجوما روسيا هناك خلال اليوم، وفقا لما ذكرته كييف.

وتسعى القوات الروسية إلى توسيع مكاسبها الإقليمية السابقة في شرقى أوكرانيا. وسيفتح اختراق كوراخوف أو باكروفسك الطريق أمام الوحدات الروسية للتوغل بشكل عميق وراء خطوط الدفاع الأوكرانية.