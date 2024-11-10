محافظ الوادي الجديد يبحث إجراءات إنهاء أعمال المرحلة الثانية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، المهندس طارق الهواري العضو المنتدب بشركة "طاقة غاز"، والمهندس يحيى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة "ماستر جاز"، والوفد المرافق، بحضور المهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

وأوضح "الزملوط"، في بيان اليوم الأحد، أنه تم مناقشة إجراءات إنهاء أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وعرض خطة التوسعات المستقبلية للشركة في تقديم خدمات الغاز بالمحافظة.

وشدد على سرعة إتمام الأعمال المتبقية لتشغيل المحطة، والبدء في توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمخابز والمحلات التجارية والمصانع بالمناطق الصناعية، مع التوسع في تقديم خدمات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وخدمات تموين السيارات، لتغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين بالخدمة داخل المحافظة.