الديمقراطية ماكلين ديلاني تفوز بمقعد في مجلس النواب عن ولاية ماريلاند

فازت الديمقراطية، أبريل ماكلين ديلاني، بمقعد في مجلس النواب الأميركي بولاية ماريلاند، بفارق ضئيل، عن خصمها الجمهوري نيل باروت، في أكثر سباقات الكونجرس تنافسية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت ديلاني، في بيان، إنها "تحظى بشرف وتواضع عميقين من الثقة التي وضعها الناخبون فيها". وأضافت: "منذ بداية هذه الحملة، كانت رسالتنا واضحة: حان الوقت للقيادة المشتركة، والدفاع عن حرياتنا وقيمنا، وتبني مستقبلاً يتمحور حول الاتحاد والوحدة".

وكثفت حملة ماكلين ديلاني جهودها بشأن القضايا التي تؤثر على النساء، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتعهدت بحماية حرية الإنجاب في أعقاب قرار المحكمة العليا لعام 2022 بإنهاء الحق الدستوري في الإجهاض، وترك هذه القرارات للولايات بشكل منفرد.



