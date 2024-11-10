الشرطة الهولندية تعتقل متضامنين مع فلسطين ولبنان

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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الشرطة الهولندية اعتقلت متظاهرين مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرة في العاصمة.

وقبل قليل، طالبت الشرطة الهولندية متظاهرين يطالبون بوقف الحرب في غزة ولبنان بإخلاء ساحة "دام"، مؤكدة أنها ستعتقل كل من يرفض الأوامر.

وسبق أن أوقفت الشرطة الهولندية 57 شخصا على خلفية توترات وأعمال شغب بالعاصمة أمستردام فجرتها هتافات عنصرية لمشجعي فريق مكابي تل أبيب لكرة القدم ضد العرب خلال لقائه الخميس ضد أياكس الهولندي.

وذكرت الشرطة أن توقيف الأشخاص جاء بتهم حيازة واستخدام ألعاب نارية وإخلال بالنظام العام، وفقا مراسل الأناضول.

وبعد المباراة التي انتهت بنتيجة 5-0 لصالح أياكس، وقعت توترات فجرتها هتافات عنصرية ونابية أطلقها مشجعو مكابي تل أبيب ضد فلسطين والعرب، وفوضى وتخريب واعتداء على العلم الفلسطيني وتمزيقه بأمستردام.