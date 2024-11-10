أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة سلوان بالقدس المحتلة على هدم منزله ذاتيا.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن محمد الأعور هدم منزله الذي يقطنه مع عائلته المكونة من 5 أفراد، بعد أن رفضت محكمة الاحتلال طلبات الحصول على ترخيص للمنزل القائم في منطقة المروج بالبلدة.

ويجبر الاحتلال أهالي مدينة القدس على هدم منازلهم ذاتيا، بعد تلقي اخطارات بذلك بزعم عدم وجود ترخيص للبناء، ويقوم الأهالي بهدم المنزل ذاتيا تجنا لغرامات الاحتلال في حال حضور آليات بلدية الاحتلال وقيامها بهدمه حيث تصل تكلفة الهدم إلى مئات آلاف الشواقل.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري، هدمت قوات الاحتلال وجرفت ما يقارب 360 منزلا ومنشأة في مدينة القدس، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وحرمانهم من حقوقهم التاريخية والوطنية، وفق المحافظة.