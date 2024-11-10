لافروف يبحث مع القائم بأعمال وزير خارجية ليبيا تسوية الأزمة في البلاد

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والقائم بأعمال وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبي الطاهر الباعور مسألة تسوية الأزمة في البلاد.



وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الأطراف على هامش المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا": "خلال اللقاء، جرى تبادل موضوعي للآراء حول تطورات الوضع في ليبيا وحولها".

وأضاف البيان: "أكد الجانب الروسي موقفه الثابت لصالح تسوية شاملة للأزمة الليبية على أساس مبادئ ضمان الوحدة والسلامة الإقليمية وسيادة الدولة في ليبيا، والتي لطالما كانت موسكو تربطها بها علاقات ودية تقليدية".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة "روسيا - أفريقيا" يُعقد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في منطقة سيريوس بمدينة سوتشي جنوبي روسيا، وحضر الحدث حوالي 1500 مشارك، بما في ذلك أكثر من 40 وزيرا من القارة الإفريقية.