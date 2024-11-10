قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 10 فلسطينيين على الأقل من الضّفة، بينهم معتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: جنين، وبيت لحم، ورام الله، وطوباس، والقدس، رافقتها اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

ووفق البيان، "اعتقل الاحتلال مساء أمس العشرات من العمال المتواجدين داخل أراضي الـ48، وذلك ضمن حملات الاعتقال المستمرة بحق العمال المتواجدين تحديدا في القدس وأراضي الـ48".

وأشار إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس".



