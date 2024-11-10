7 شهداء بينهم طفلتان في قصف الاحتلال على صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، استشهاد 7 أشخاص، بينهم طفلتان، وإصابة 46 آخرين بجروح في تحديث لحصيلة غارات إسرائيلية على مدينة صور بجنوب لبنان، الجمعة.

وذكرت الوزارة في منشور على حسابها، أن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لها، أعلن في بيان أن الغارات الإسرائيلية على صُور من ليل الجمعة أدت إلى "سقوط 7 شهداء من بينهم طفلتان وإصابة 46 آخرين بجروح".

وأشارت إلى وجود "أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي".

وقالت الوزارة إن "أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثا عن مفقودين".

ومساء الجمعة، تحدثت وكالة الأنباء اللبنانية عن "6 شهداء و38 جريحا" في حصيلة غير نهائية عقب غارات نفذتها طائرات حربية ومسيرة إسرائيلية على مدينة صور، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.