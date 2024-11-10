الساحل الشمالي بمطروح يستضيف البطولة الإفريقية للتجديف بمشاركة 9 دول

أقام الاتحاد المصري للتجديف، البطولة الإفريقية للتجديف الكلاسيك وتجديف الشاطئ، بمشاركة 9 دول أفريقية هي: مصر وتونس والجزائر وليبيا والسودان وجنوب إفريقيا وأوغندا وكوت ديفوار وزيمبابوي.



وتقام البطولة بمحافظة مطروح بقرية بورتو مارينا، خلال الفترة من 8 وحتى 11 نوفمبر 2024.

وأسفرت نتائج بطولة التجديف الكلاسيك التي أقيمت يومي 8 و9 عن فوز الفريق المصري بـ12 ميدالية ذهبية متقدما على المنتخب التونسي بفارق 4 ميداليات، كما حصد المصريون 7 فضيات و3 برونزيات في ظل منافسة قوية من دول شمال إفريقيا، خاصة تونس الفائزة بالمركز الثاني والجزائر التي احتل منتخبها المركز الثالث.

واليوم الأحد، أقيمت فاعليات بطولة تجديف الشاطئ والتي ستقام علي مدار اليوم وغدا، بمشاركة كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

وأقيمت المنافسات بحضور الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح والدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، واللواء محمد نور سالم، المدير التنفيذي للاتحاد، واللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف ورئيس اللجنة العليا للبطولة، وكابتن مصطفى عبدالجواد، مدير البطولة وقبطان محمد سلامة، المدير الإداري للبطولة.