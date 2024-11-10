أرتيتا: افتقدنا الحظ أمام تشيلسي

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تحدث الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تعادل فريقه مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وفشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه تشيلسي خلال مباراة الجولة الـ11 من البريميرليج ليتعادل الفريقان 1-1.

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد كنا غير محظوظين.. سيطرنا بشكل كبير أمام واحد من أفضل فرق أوروبا".

وتابع: "لم نحقق النتيجة المطلوبة وهذه هو ما نفتقده".

ويعاني أرسنال على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة حيث خسر المدفعجية آخر مباراتين ضد كل من نيوكاسل في الإنجليزي، وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.