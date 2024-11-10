وفاة رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ

نعى مجمع اللغة العربية "مكتبه، وأمينه العام، وأعضاؤه وخبراؤه، وباحثوه، والعاملون"، العالم الأستاذ الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس المجمع، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد.

وكتب المجمع عبر صفحته الرسمية: "نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أسرته ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان".

وستُشيَّع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد أبي المكارم أسفل كوبري الفردوس بصلاح سالم.

واختير الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ عضوًا بمجمع اللغة العربية في عام 2012م، وعمل مقررًا للجنة علوم الأحياء والزراعة بالمجمع، وهو رئيس جامعة عين شمس الأسبق.



وكان عضو لجان الجيولوجيا والنفط وعلوم البيئة، وعضو هيئة مكتب المجمع، وأعد الموسوعة الزراعية في أكثر من 1000 صفحة بالتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد على أحمد التي لاتزال تحت الطبع بالمجمع.

المجمع يفقد رئيسه السابق

يذكر أنه في ديسمبر من العام 2022 فقد مجمع اللغة العربية رئيسه السابق، الأديب الدكتور صلاح فضل، صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ الذي كان ناقدا أدبيا بصيرا بفنون الأدب العربي والأدب المقارن ونظرية الأدب ومناهج النقد الحديث، ومترجم.