مئوية استثنائية لنجم يونايتد في الفوز على ليستر سيتي

مثّل فوز مانشستر يونايتد على ضيفه ليستر سيتي بثلاثية دون رد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي، حدثا استثنائيا بالنسبة لبرونو فيرنانديز نجم اليونايتد.

وساهم برنو في ثلاثية الشياطين الحمر بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 17 قبل أن يجمل فيكتور كريستيانسن "هدفا ذاتيا"، وأليخاندرو جارناتشو الثالث، ليواصل اليونايتد مسيرته الجيدة بعد الانفصال عن مدربه الهولندي إيريك تين هاج.

وبحسب شبكة "أوبتا" الإحصائية فإن برونو فيرنانديز وصل للمساهمة التهديفية رقم 100 في مسيرته مع يونايتد والتي خاض خلالها 170 مباراة.