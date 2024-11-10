صحة الدقهلية تنظم فعالية ترفيهية للأطفال المرضى المحجوزين بمستشفى السنبلاوين

نظم مستشفى السنبلاوين، اليوم الأحد، بالتعاون مع أعضاء المركز الإعلامي بوزارتي الصحة والثقافة، فعالية ترفيهية بهدف دعم الأطفال المحجوزين خلال رحلة علاجهم.

ويأتي الحدث الذي يجرى تنظيمه للمرة الأولى في إطار مشاركة وزاره الصحة بأعياد الطفولة وتفعيل خطة الدولة للتنمية البشرية "بداية"، بالتعاون بين الوزارات.

وشارك الأطفال مع الممرضات والطاقم الطبي في ورشة تفاعلية عن الغذاء الصحي وأهمية غسل الأيدي، وأضرار التدخين، علاوة على حفل ترفيهي وعدد من الأنشطة الثقافية لهم للتخفيف عنهم.

جاء ذلك بمشاركة منال سالم مستشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد بدران مدير مستشفى السنبلاوين.

وصرح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بأن مسئولية صحة الدقهلية تجاه الأطفال لا تقتصر على توفير العلاج فحسب، وإنّما الإحاطة بهم، والوقوف إلى جانبهم خلال هذه المرحلة، وتوفير كل ما هو متاح من سبل ترفيه ووسائل إيجابية، لدعمهم في المضي قدماً، واستعادة ثقتهم ورفع معنوياتهم من أجل التعافي سريعاً.