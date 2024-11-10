5 قتلى من حزب العمال الكردستاني في غارتين تركيتين على شمال العراق

أعلنت هيئة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن غارتين تركيتين بالطائرات المُسيَّرة أودتا بحياة خمسة من أعضاء حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وقالت الهيئة في بيان، إن الضربة التركية الأولى استهدفت مركبة في منطقة جبلية قرب دهوك في شمال العراق في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة، وفق وكالة رويترز.

وأشار البيان إلى أن أحد القتلى الثلاثة مسئول كبير في حزب العمال الكردستاني.

وقال مصدران أمنيان ومسؤول في منطقة سنجار لرويترز إن غارة أخرى بالطائرات المسيرة اليوم الأحد استهدفت سيارة مما أدى إلى مقتل اثنين من مقاتلي وحدات مقاومة سنجار، وهي فصيل مسلح تابع لحزب العمال الكردستاني.

وتنفذ تركيا بشكل متكرر، ضربات جوية على مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ولديها عشرات المواقع في الأراضي العراقية.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا ضد أنقرة في عام 1984 بهدف إقامة دولة مستقلة للأكراد قبل أن يعدل أهدافه إلى الحصول على حقوق أكبر للأكراد وعلى حكم ذاتي محدود في جنوب شرق تركيا.