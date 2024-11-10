جيش الاحتلال يعدم 3 أسرى من غزة بالرصاص بعد لحظات من الإفراج عنهم

ندد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدورة فارس، بالجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، بحق ثلاثة معتقلين من قطاع غزة، تم إعدامهم بالرصاص بعد الإفراج عنهم بلحظات.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، ذكر فارس، أن الأسرى المحررين الذين تم إعدامهم هم: الحاج علي معروف، والحاج نادي معروف، وحمزة محمد الحتو، حيث تم إنزالهم من الجيب العسكري الإسرائيلي كونهم أسرى مفرج عنهم، وعندما بدأوا مغادرة المكان بخطوات معدودة تم مباشرة إطلاق النار عليهم من قبل الجنود مما أدى لاستشهادهم.

وأضاف: «لقد وصلت سلطات الاحتلال في ممارساتها بحق الأسرى إلى أدنى مستوى على وجه الكرة الأرضية، وخطورة ما تعرض له الأسرى الشهداء الثلاثة، بالإضافة إلى آلاف الجرائم التي ارتكبت بحق الأسرى والأسيرات، يكمن في هذا الصمت الدولي الذي يشكل ضوء أخضر لارتكاب مزيداً من الجرائم».

وقال إن «هذه الجريمة المؤلمة والموجعة تفتح صفحة جديدة من صفحات الحقد والإجرام الصهيوني، متيقنين من أن هذا الأسلوب مورس سراً خلال حرب الإبادة الحالية، ولكنه بالأمس مورس بشكل علني فاضح».

وطالب فارس المجتمع الدولي ومؤسساته بـ«أن يخرجوا من هذا الصمت، وألا يقبلوا لأنفسهم الاستمرار في هذا الخذلان للشعب الفلسطيني ومناضليه داخل السجون والمعتقلات، ومساءلة إسرائيل وقادتها عن كل هذه الجرائم اللا أخلاقية واللا إنسانية».