وزير الخارجية السعودي يترأس الاجتماع التحضيري للقمة العربية والإسلامية

ترأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الرياض اليوم الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها غدا الاثنين.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، تأتي هذه القمة امتداداً للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستكمالاً للجهود المبذولة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

وطبقا للوكالة، شهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.